Luis Mateucci se quebró al recordar a su fallecida madre y recibió emotiva sorpresa: "Necesito ese consejo"

02 nov. 2026 - 23:50 hrs.

En el capítulo 85 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci protagonizó un emotivo momento al recordar a su fallecida madre.

En medio de la dinámica donde los participantes hablaron con sus seres queridos, Tonka Tomicic invitó al argentino a vivir la experiencia.

Anteriormente, Nicole Moreno había hablado por videollamada con su mamá, por lo que el trasandino se emocionó muchísimo y rompió en llanto: "Yo lo tengo reasumido, pero hay días y días y hay días en los que yo también quiero que aparezca mi mamá".

Volverías con tu ex? 2

La pena de Luis Mateucci

Posteriormente, Luis Mateucci explicó cómo es vivir sin su madre: "No es lo mismo el consejo del que sea... estoy cansado de parecer el que siempre se las aguanta todas, yo sé, pero también necesito ese consejo que solamente ella me podría dar".

Tonka Tomicic, bastante emocionada, le dijo al argentino que le enc antaría entregarle un mensaje de su madre, pero para poder ayudarlo un poquito, hizo una conexión con su tía abuela Marta, quien también llena de lágrimas le dedicó lindas palabras a su sobrino nieto.

"Hola mi amor, estoy extremadamente emocionada por verte, sabes lo que te amo, sabes lo que eres para mí, te quiero ver contento, feliz, quiero que sepas que no estás solo y nunca vas a estar solo, yo y todos vamos a estar contigo", expresó la mujer.