Flavia Laos se enojó con Luis Mateucci por destacar el corazón de Faloon Larraguibel: "No sé qué pensar de ti"

30 oct. 2026 - 00:02 hrs.

En el capítulo 84 de Volverías con tu ex? 2, Flavia Laos tuvo un tenso cruce con Luis Mateucci luego de la actividad de la "mujer ideal".

El argentino fue a conversar con su pareja y ella le exigió que se retirara porque estaba hablando con Estefanía Marquis: "No molestes, ándate para allá, anda a hablar con Valentina".

Pero él insistió en saber qué le pasó y ella explotó: "Y el corazón de Faloon ¿Porque se parece a mi ex? Todo está mal en lo que dijiste, no es un juego".

Volverías con tu ex? 2

La explicación de Luis Mateucci

Ya instalado en el lugar, Luis Mateucci entregó su punto de vista sobre la situación: "¿O sea tenía que elegir todo tuyo? Yo la cara tuya no la puedo comparar con otra porque no me gusta otra cara, es muy evidente, aparte lo dije".

El argentino comenzó a enojarse y Flavia Laos le reveló qué era lo que realmente le molestaba: "Pasas quejándote que Faloon está loca... que qué feo estar con una persona así y eliges su corazón... elegiste el de las dos y no tenías por qué, tenías que elegir uno, entonces dime tu motivo, no sé qué pensar de ti, obviamente estabas eligiendo lo que te gusta a ti".

Finalmente, ninguno de los dos estuvo de acuerdo con la posición del otro y la peruana le pidió que se fuera para poder seguir conversando con Estefi Marquis.