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Tras perder prueba de eliminación: Camila Nash eligió olvido y Tom Brusse abandonó la casona

  • Por Sebastián Mena

En el capítulo 86 de Volverías con tu Ex? 2, Tom Brusse y Camila Nash perdieron la prueba de eliminación frente a Nicole Moreno, Bárbara Córdova y Luis Mateucci.

Tras la derrota, Nash quedó con la decisión en sus manos y eligió el olvido, convirtiendo a Brusse en el noveno eliminado del reality.

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La emotiva despedida de Tom Brusse

Luego de fundirse en un emotivo abrazo con su expareja, Brusse aprovechó la instancia para despedirse de sus compañeros de encierro.

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"Quiero dar las gracias a todos. No odio a nadie, los quiero a todos", expresó.

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Finalmente, Tom entregó diversos consejos a sus excompañeros. Entre ellos, recomendó a Guarén y Nicolás Solabarrieta dar un nuevo paso en su relación, mientras que a Faloon Larraguibel le aconsejó llevar una vida "más tranquila" dentro de la casona.

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