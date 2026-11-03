Tras perder prueba de eliminación: Camila Nash eligió olvido y Tom Brusse abandonó la casona
En el capítulo 86 de Volverías con tu Ex? 2, Tom Brusse y Camila Nash perdieron la prueba de eliminación frente a Nicole Moreno, Bárbara Córdova y Luis Mateucci.
Tras la derrota, Nash quedó con la decisión en sus manos y eligió el olvido, convirtiendo a Brusse en el noveno eliminado del reality.
La emotiva despedida de Tom Brusse
Luego de fundirse en un emotivo abrazo con su expareja, Brusse aprovechó la instancia para despedirse de sus compañeros de encierro.
"Quiero dar las gracias a todos. No odio a nadie, los quiero a todos", expresó.
Finalmente, Tom entregó diversos consejos a sus excompañeros. Entre ellos, recomendó a Guarén y Nicolás Solabarrieta dar un nuevo paso en su relación, mientras que a Faloon Larraguibel le aconsejó llevar una vida "más tranquila" dentro de la casona.
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