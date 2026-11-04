Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

TOM BRUSSE mega

Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 86: Tom Brusse se despide para siempre de la casona

  • Por Mega

En el capítulo 86 de Volverías con tu ex? 2, presenciamos una nueva prueba de eliminación, en la que Tom Brusse y Camila Nash se enfrentaron a Nicole Moreno, Bárbara Córdova y Luis Mateucci.

Durante la competencia, Brusse cayó en la etapa de equilibrio y manifestó su molestia con la producción, una situación que lo desconcentró en plena prueba.

Lo más visto de Volverías con tu Ex

Finalmente, Tom y Camila perdieron el desafío, por lo que uno de ellos tuvo que decidir si se marchaba junto al otro o permanecía en la casona.

Mega

Cambio de parejas

Además, Tonka Tomicic reunió a todos los participantes para realizar un cambio de parejas, instancia en la que tuvieron la opción de continuar con su compañero o formar una nueva dupla.

Ir a la siguiente nota

Mientras Valentina Torres y Nicolás Solabarrieta decidieron mantenerse juntos, otras parejas de la casona optaron por tomar caminos separados.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Capítulos