Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 86: Tom Brusse se despide para siempre de la casona
En el capítulo 86 de Volverías con tu ex? 2, presenciamos una nueva prueba de eliminación, en la que Tom Brusse y Camila Nash se enfrentaron a Nicole Moreno, Bárbara Córdova y Luis Mateucci.
Durante la competencia, Brusse cayó en la etapa de equilibrio y manifestó su molestia con la producción, una situación que lo desconcentró en plena prueba.
Finalmente, Tom y Camila perdieron el desafío, por lo que uno de ellos tuvo que decidir si se marchaba junto al otro o permanecía en la casona.
Cambio de parejas
Además, Tonka Tomicic reunió a todos los participantes para realizar un cambio de parejas, instancia en la que tuvieron la opción de continuar con su compañero o formar una nueva dupla.
Mientras Valentina Torres y Nicolás Solabarrieta decidieron mantenerse juntos, otras parejas de la casona optaron por tomar caminos separados.
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