Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 85: Emotivas conexiones dejaron el profundo llanto de los participantes
En el capítulo 85 de Volverías con tu ex? 2, Austin Palao recibió la visita de su padre, Steve, y su hermana Lorelein, como premio por estar inmune.
La familia peruana interactuó con varios de los participantes, especialmente con Noelia Márquez, quien les contó lo bien que estaba con el cantante.
Por otro lado, la tensión llegó a Nicole Moreno y a Manuel González y tuvieron una fuerte discusión, donde ella le reclamó varias cosas y él le dejó muy claro que no era su novio.
El llanto de Luis Mateucci
Tras lo anterior, Tonka Tomicic llegó a la casona para invitar a algunos de los famosos a conectarse con integrantes de su familia.
Luis Mateucci tuvo la oportunidad de conversar con su tía abuela y rompió en llanto al recordar los consejos que le podría haber dado su madre.
Finalmente, La Guarén también pudo hablar con sus papás, pero un gracioso chascarro detuvo toda la emoción del momento.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Leer más de
Más Capítulos
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 84: La actividad de la mujer ideal dejó peleas en las parejas
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 83: La cita de Faloon Larraguibel y Rai Cerda que terminó en sesión de fotos
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 81: La llegada de Karol Lucero desordena la casona
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 80: La actividad sobre los mensajes anónimos causó polémica
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 79: Un difícil cara a cara para Faloon Larraguibel
-
Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 78: Julio César Rodríguez intenta calmar a Faloon Larraguibel y a Rai Cerda