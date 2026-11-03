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Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 85: Emotivas conexiones dejaron el profundo llanto de los participantes

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 85 de Volverías con tu ex? 2, Austin Palao recibió la visita de su padre, Steve, y su hermana Lorelein, como premio por estar inmune. 

La familia peruana interactuó con varios de los participantes, especialmente con Noelia Márquez, quien les contó lo bien que estaba con el cantante.

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Por otro lado, la tensión llegó a Nicole Moreno y a Manuel González y tuvieron una fuerte discusión, donde ella le reclamó varias cosas y él le dejó muy claro que no era su novio.

Volverías con tu ex? 2

El llanto de Luis Mateucci

Tras lo anterior, Tonka Tomicic llegó a la casona para invitar a algunos de los famosos a conectarse con integrantes de su familia.

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Luis Mateucci tuvo la oportunidad de conversar con su tía abuela y rompió en llanto al recordar los consejos que le podría haber dado su madre.

Finalmente, La Guarén también pudo hablar con sus papás, pero un gracioso chascarro detuvo toda la emoción del momento.

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