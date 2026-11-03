Sin Fran ni Nico: Daniel extrañó más que nunca a Clara y se arrepintió de todo lo que le dijo en La Baronesa

03 nov. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 53 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) quería contarle a Francesca (Katyna Huberman) de su enfermedad y el duro tratamiento que le queda por delante si se confirma la leucemia, pero no tuvo el corazón para hacerlo.

Ella estaba completamente destruida por la discusión con Nicolás (Andrew Bargsted) y, sintiendo que cometió un error al involucrarse con él, le pidió al chef no buscarla más.

Daniel le prometió que la dejará en paz, pero apenas salió a la calle rompió a llorar.

La Baronesa / Mega

La ausencia de Clara

El doctor Labra (Cristián Carvajal) le dijo que la leucemia es una carga difícil de llevar solo, pero Daniel siente que ya no tiene nadie en quien confiar tras perder la amistad del Nicolás (Andrew Bargsted) y el cariño de Fran.

Pensó en Clara (Lorena Bosch) y lo mal que la trató aquella mañana en el muelle. Arrepentido, pensó en lo mucho que la extrañaba en un momento como este.