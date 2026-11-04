¡Sorprendió con su elección! Camila Nash escogió a Austin Palao y Noelia Márquez para formar un nuevo trío

04 nov. 2026 - 23:31 hrs.

En el capítulo 87 de Volverías con tu ex? 2, Camila Nash tuvo la difícil decisión de escoger a qué dupla se iba a sumar para formar un trío.

Al quedar sola, la influencer fue la única que tuvo esta posibilidad y tras observar a todas las parejas, decidió quedarse con Austin Palao y Noelia Márquez.

Tras lo anterior, Tonka Tomicic le pidió a la participante que fundamentara su elección: "Austin tiene mucho conocimiento de juegos, lee muy bien las pruebas, creo que seríamos imparables, me gusta que es participativo, le gusta cantar, bailar y actuar, lo pasaríamos muy bien, yo quiero ganar por eso los elegí a ustedes".

Volverías con tu ex? 2

La reacción de Noelia Márquez

Posteriormente, Austin Palao agradeció la distinción y aplaudió esta nueva incorporación: "Es una chica que ha destacado por muchas cosas, creo que ha más de uno nos ha dejado con la boca abierta, es muy buena, es hasta superior a algunos hombres, bienvenida, me encanta, va a aportar a este grupo".

Luego, fue el turnode Noelia Márquez de entregar su opinión: "Sé que en el fondo es buena persona, no es mala y también eres muy buena en las competencias, a nosotros nos viene bien".

Finalmente, Tonka Tomicic recordó que iban a compartir cama entre los tres y la española dejó bien claro que ella iba a ir al medio, no el peruano.