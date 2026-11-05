05 nov. 2026 - 09:30 hrs.

En el avance del capítulo 88 de Volverías con tu ex? 2, Noelia Márquez se enojará con Austin Palao por una inesperada situación.

Todo comenzará cuando Camila Nash le haga una sorprendente declaración de amor al peruano: "Eres el hombre que me daría la seguridad de poder demostrar mi ternura, mi vulnerabilidad y mi amor".

1 "Y por el bebé": Flavia Laos descolocará a Luis Mateucci con impactante comentario en plena ceremonia 2 Tom Brusse sorprende al revelar la inesperada visita de fanáticos chilenos a su hotel en Marruecos 3 Noelia Márquez se enfurecerá con inesperada demostración de amor de Camila Nash a Austin Palao 4 "Camila se merecía mucho más seguir que yo": La confesión de Tom Brusse sobre su eliminación 5 Tonka Tomicic tuvo que intervenir: Bárbara Córdoba trató con duros términos a Nicole Moreno Lo más visto de Volverías con tu Ex

La española se enfurecerá con la reacción del cantante y asegurará que ella no está para el juego de absolutamente nadie, entre lágrimas.

Volverías con tu ex? 2

El comentario de Flavia Laos a Luis Mateucci

En esa misma ceremonia de compromiso, Luis Mateucci le dará un anillo a Flavia Laos, expresando que lo está haciendo porque lo siente y no porque lo están obligando.

La peruana se emocionará con la propuesta y lanzará un comentario que dejará a varios impactados: "Y por el bebé".