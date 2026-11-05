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Noelia Márquez se enfurecerá con inesperada demostración de amor de Camila Nash a Austin Palao

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 88 de Volverías con tu ex? 2, Noelia Márquez se enojará con Austin Palao por una inesperada situación.

Todo comenzará cuando Camila Nash le haga una sorprendente declaración de amor al peruano: "Eres el hombre que me daría la seguridad de poder demostrar mi ternura, mi vulnerabilidad y mi amor".

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La española se enfurecerá con la reacción del cantante y asegurará que ella no está para el juego de absolutamente nadie, entre lágrimas.

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El comentario de Flavia Laos a Luis Mateucci

En esa misma ceremonia de compromiso, Luis Mateucci le dará un anillo a Flavia Laos, expresando que lo está haciendo porque lo siente y no porque lo están obligando.

La peruana se emocionará con la propuesta y lanzará un comentario que dejará a varios impactados: "Y por el bebé".

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