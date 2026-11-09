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"Científicamente es imposible": El resultado del test de compatibilidad que devastó a Antonio en La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 57 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) estaba muy nervioso en la consulta del doctor Labra (Cristián Carvajal) porque el hematólogo le daría los resultados de compatibilidad para la donación de médula que Daniel (Francisco Reyes Cristi) tanto necesita. 

Sin embargo, el médico entró con un semblante extraño y quiso ser claro desde un inicio.

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"Antes de los resultados, yo necesito hacer una precisión. Ante todo, como médico, yo me debo a mi paciente y es mi obligación ser 100% transparente contigo, Daniel, y con usted también", señaló. 

La Baronesa / Mega
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Una información inesperada

Tanto padre como hijo estaban muy confundidos con el médico. ¿Se trataba de malas noticias? Lo cierto es que la verdad fue mucho peor de lo que ambos podían imaginar.

"Los perfiles genéticos suyos y de Daniel no son compatibles, sino que son absolutamente distintos. Distintos en su base... Científicamente es imposible que Antonio sea tu padre biológico", afirmó ante la conmoción de los Márquez.

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