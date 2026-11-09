Domínguez la salvó: El fiscal intervino tras violenta agresión de León contra Fran en La Baronesa
En el capítulo 57 de La Baronesa, León (César Caillet) fue a la casa de Francesca (Katyna Huberman) sin avisar. Él necesitaba encarar a Fran porque la consideraba culpable de su distanciamiento con Daniel (Francisco Reyes Cristi).
"Esto es culpa tuya. Lo que pasó con Daniel es culpa tuya. ¡Por tu culpa, Daniel no me quiere ver ni en pintura! Arregla esta mier... ahora, ¿me entendiste?", gritó el médico mientras se abalanzaba sobre ella con una violencia impropia.
Domínguez defiende a Fran
Afortunadamente, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) los vio y puso un alto a este ataque.Ir a la siguiente nota
León se asustó y le ofreció disculpas al fiscal por su comportamiento. Sin embargo, el persecutor insistió en que Francesca es quien merece esas disculpas. "¿Te das cuenta de la gravedad de este asunto? Acabas de cometer una agresión contra una mujer indefensa", señaló Domínguez.
Como el fiscal ya estaba al tanto de la relación que Fran tuvo con Daniel, intervino y aseguró que nada justifica actuar de esa manera.
Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.
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