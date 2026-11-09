¡Su primer beso de verdad! Emilia y Javier dan un nuevo paso en su relación en La Baronesa

09 nov. 2026 - 16:50 hrs.

En el capítulo 57 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) se siente muy vulnerable tras asumir que su madre murió. Conflictuada con la investigación, encontró en Javier (Simón Pesutic) un refugio donde descansar de sus preocupaciones.

En esta cercanía, recordó lo que pasó la noche anterior y le planteó a su marido una propuesta: "Bueno. Conviérteme en la mujer más feliz del mundo".

Esa fue la promesa que le hizo Javier antes de casarse y es lo que necesita en estos momentos para sobrellevar la tristeza.

La Baronesa / Mega

La relación de Emilia y Javier avanza

Sorprendido, Toledo quiso saber si Emilia hablaba en serio y ella insistió.

Javier sonrió y, con un "eres tan linda", la besó apasionadamente, siendo este el primer beso sincero que se dan desde que se conocen.