León perderá los estribos con Francesca y el fiscal Domínguez lo verá todo en exclusivo avance de La Baronesa

07 nov. 2026 - 11:00 hrs.

El próximo lunes 9 de noviembre, La Baronesa sorprenderá con un capítulo de larga duración que dejará a uno de los personajes de la teleserie en graves problemas con el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth).

Se trata de León (César Caillet), quien será sorprendido en una violenta actitud por el persecutor y podría convertirse en el principal sospechoso en la desaparición de Clara (Lorena Bosch).

Por alguna razón, Daniel (Francisco Reyes Cristi) se enterará de cómo su padrino trató a Francesca (Katyna Huberman) y se enemistará terriblemente con él, al punto en que ya ni siquiera querrá dirigirle la palabra.

La Baronesa / Mega

Este será un golpe mortal para el médico porque siempre ha visto a los hijos de Antonio (Carlos Díaz) como si fueran los suyos propios. Ha formado parte de su vida y los mismos jóvenes solían ver en él a una persona a la que podían confiar sus problemas, así que este cambio de Daniel se lo tomará muy mal.

Furia desatada

Sin ser capaz de contener su rabia, León entrará en la casa de Francesca y la sacudirá con violencia contra una mesa. "¡Por tu culpa, Daniel no me quiere ver ni en pintura!", le gritará.

Pero en ese preciso instante entrará el fiscal, ordenándole que la suelte de inmediato.

Si León es capaz de violentar a una mujer de esa manera, hay un argumento más que contundente para pensar que podría haber hecho lo mismo con la esposa de su mejor amigo.

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