"¿Cómo no te das cuenta?": León explotará con Paula por acercarse al fiscal en el capítulo 57 de La Baronesa

07 nov. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 57 de La Baronesa, León (César Caillet) reprenderá duramente a Paula (Francisca Armstrong) por cometer el error de acercarse al fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth).

"¿Tú lo invitaste a tomarse un café? ¿Pero de qué me estás hablando, Paula, por la cres...?", le expresará exasperado.

Ella se asombrará de verlo tan enojado por algo así, pero León insistirá en que debe mantener su distancia. "Pau, este tipo está encargado de investigar la desaparición de tu mamá, y resulta que tu papá, tu abuela, tu hermano y yo somos sospechosos, fíjate".

La Baronesa / Mega

Paula intentará calmar los ánimos, al asegurar que ninguno de sus familiares o el mismo León son culpables.

"No se trata de eso, ¿cómo te das cuenta por la cres...?", le gritará el doctor Insulza.