Daniel querrá que Antonio guarde en secreto su enfermedad en el capítulo 57 de La Baronesa
En el avance del capítulo 57 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) saldrá de la clínica junto a Daniel (Francisco Reyes Cristi), asombrado de que guardara silencio con diagnóstico tan complejo como la leucemia.
"Yo no puedo creer que te estuviste aguantando durante estos cinco días todo esto", dirá.
La resolución de Daniel
De no haber sido por la necesidad de un donante compatible, el chef hubiera preferido callar y no molestar ni siquiera a Antonio.Ir a la siguiente nota
"Me hubiese aguantado más tiempo, papá. A mí, perdón, pero no me quedó otra que llamarte... si fuese por mí, no te hubiese contado ni a ti ni a nadie", señalará Daniel.
Es importante apoyarse en las personas que quieres ante una enfermedad, pero el joven hará una salvedad: "No como está la familia. Yo no quiero preocupar a nadie, ni a mis hermanas, ni a mis tatas, a nadie, papá. Te pido, por favor, que tú lo respetes".Ve el capítulo en