León estará en contra de la cercanía entre Paula y el fiscal Domínguez en el capítulo 56 de La Baronesa

06 nov. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 56 de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) sentirá confianza por el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth), al punto de pedirle un pequeño favor personal.

"¿Te podría molestar con algo? ¿Me podrías llevar a la fundación? Queda súper cerca de acá", le dirá y él no verá inconvenientes en encaminarla hasta su trabajo.

Los dos han hecho buenas migas durante la búsqueda de Clara (Lorena Bosch) porque la joven es una de las pocas que muestra verdadero interés en encontrar a su madre y Domínguez ha demostrado ser competente, aunque sin resultados positivos hasta el momento.

La Baronesa / Mega

La preocupación de León

León (César Caillet) verá a su ahijada irse con el fiscal desde su propio auto y se molestará. Domínguez ha desconfiado del doctor Insulza y lo mejor para León sería que nadie de los Márquez estreche relaciones con el persecutor.

"¿Qué está haciendo, Paula?", dirá para sí.