¿Cuál es la meta de la Teletón 2026? Conoce aquí la cifra que se busca superar este año

05 nov. 2026 - 17:00 hrs.

La Teletón 2026 dará el vamos a las "27 horas de amor" este viernes 6 de noviembre y se extenderá hasta la noche del sábado 7 de dicho mes, en una cruzada solidaria que nos une a todos para apoyar a niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora.

Tal como otras ediciones, el objetivo principal de esta edición es recaudar fondos para financiar los tratamientos de rehabilitación y contribuir al desarrollo integral de quienes asisten a los institutos de la Teletón.

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¿Cuál es la meta de este año para la Teletón?

Este año, la meta establecida para la colecta asciende a $44.253.268.546, que se recaudaron durante la transmisión televisiva de 2025 (el último cómputo en pantalla del cierre de la Teletón 2025).



Otro de los objetivos este año es reafirmar que la Teletón es de todos, ya que el 70% de los aportes provienen de personas, y el 30% de empresas. Cada donación, grande o pequeña, es fundamental para continuar financiando la operación de los institutos durante el año 2027.

Los ciudadanos podrán colaborar de manera presencial en los distintos puntos de la Teletón o a través de medios digitales, utilizando la tradicional cuenta 24.500-03 del Banco de Chile. La flexibilidad en los aportes busca facilitar la participación de todos quienes quieran sumarse a la causa.

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