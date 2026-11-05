"Dios me empieza a hablar a través de ella": El impactante encuentro que cambió la vida de Mariela Montero

05 nov. 2026 - 17:30 hrs.

Una emotiva experiencia espiritual compartió Mariela Montero en el programa Dale Color! de Mega 2, donde recordó cómo un inesperado encuentro con Dios llegó a su vida en uno de sus momentos más difíciles.

La comunicadora relató que se encontraba en una plaza junto a su hijo, atravesando una semana especialmente complicada y con “un pensamiento súper oscuro”. En medio de esa angustia, decidió llevar al pequeño a distraerse, procurando no transmitirle sus propias preocupaciones.

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Fue entonces cuando una desconocida se acercó y le preguntó: “¿Puedo orar por vos?”. Aunque inicialmente Mariela no quiso aceptar, la mujer insistió asegurándole: “Mi Dios me pidió que orara por vos”. Lo que ocurrió después la dejó profundamente impactada: “Dios me empieza a hablar a través de ella”, recordó, asegurando que recibió mensajes sobre aspectos de su vida que aquella mujer no tenía cómo conocer.

La experiencia la hizo quebrarse emocionalmente y llorar sin parar hasta llegar a su casa. Desde entonces, comenzó a asistir a una iglesia, donde vivió lo que describió como una experiencia personal con Dios “muy profunda, espiritualmente hablando, muy, muy bella”.

Hoy, Mariela asegura que su fe se convirtió en una parte fundamental de su vida cotidiana. “Todas las cosas que hago se las expongo primero a él”, expresó, contando que comienza sus mañanas pidiendo a Dios que la acompañe y termina sus noches orando por su hijo, su hogar, su mascota y su trabajo.

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