02 nov. 2026 - 11:50 hrs.

En este capítulo de Dale Color!, Eugenia Lemos recibe a su amiga Mariela Montero para conversar sobre moda, estilo personal y las experiencias que han marcado su vida.

A través de una entretenida conversación, Mariela muestra su personalidad atrevida y creativa, comparte sus looks favoritos y recuerda cómo desde pequeña soñaba con convertirse en artista, inspirada en grandes figuras de la televisión argentina como Susana Giménez, Mirtha Legrand y Moria Casán.

Lo más visto de Dale color 1 Dale Color - Capítulo 4: Mariela Montero, una historia de reinvención, valentía y estilo

Durante el programa, Mariela repasa sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y su decisión de viajar a Estados Unidos a los 18 años para perseguir sus sueños. Allí enfrentó dificultades como inmigrante, trabajó en hoteles y heladerías mientras estudiaba inglés y buscaba oportunidades en castings.

Uno de los momentos más emotivos llega cuando conversa sobre la maternidad, su separación y el desafío de comenzar nuevamente como mamá soltera. Mariela relata las dificultades económicas y emocionales que enfrentó, su esfuerzo por recuperar su independencia y el apoyo que encontró en su fe.

Mariela comparte sus distintos proyectos artísticos, su emprendimiento de vestuario, inspirado en el nombre artístico que inventó durante su infancia, y su pasión por el teatro, la música y la creación.

Finalmente, este capítulo demuestra que la moda es mucho más que ropa: es identidad, personalidad y una manera de contar quiénes somos. A través de la historia de Mariela Montero, Dale Color! transmite un mensaje de perseverancia, amor propio y valentía, recordándonos que siempre es posible reinventarse, volver a empezar y perseguir nuestros sueños sin perder nuestra esencia.

Video disponible durante 60 días desde la fecha de publicación.

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