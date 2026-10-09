Dale Color - Capítulo 1: Magdalena Müller revela su evolución en la moda y transformación personal

09 oct. 2026 - 17:12 hrs.

En el estreno de la séptima temporada de Dale Color! y tercera en emisión por Mega 2, Eugenia Lemos recibió a la actriz Magdalena Müller para conversar sobre su historia con la moda, su evolución personal y cómo el vestuario ha acompañado sus más de 20 años de trayectoria artística.

Desde pequeña, Magdalena sintió una especial fascinación por los vestidos, las faldas y los looks inspirados en épocas pasadas. Sin embargo, la exposición pública desde muy temprana edad y las exigencias de su carrera la llevaron a adoptar un estilo más relajado, que con los años también recibió críticas.

La actriz recordó cómo, con la ayuda de amigos, como la actriz Alejandra Fosalba, y asesores de imagen, comenzó a descubrir nuevas posibilidades para vestir, construir un clóset funcional y sentirse más segura en distintos eventos. Además, destacó la importancia de la comodidad y de atreverse a experimentar con prendas y accesorios.

¡Habló de las propuestas visuales de sus personajes en teleseries!

El vestuario también ha sido fundamental en la construcción de sus personajes, especialmente en Esmeralda, de Edificio Corona, cuya estética estaba inspirada en las tendencias de las redes sociales y referentes como las Kardashian. Hoy, Magdalena participa activamente en la creación visual de los personajes que interpreta.

Para cerrar, la actriz destacó la autenticidad como uno de los aspectos más importantes de su identidad y su estilo actual. Una conversación que invita a entender la moda como una forma de expresión personal, un espacio para jugar y una herramienta para acompañar los cambios de cada etapa de la vida.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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