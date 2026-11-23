23 nov. 2026 - 13:30 hrs.

En un nuevo capítulo de Dale Color, Eugenia Lemos recibió a Fer Figueroa para conversar sobre su relación con la moda, la belleza y la importancia de la ropa como una forma de expresión personal.

Durante la conversación, Fer recordó sus primeros acercamientos al mundo de la moda, una pasión que nació en su infancia gracias a la influencia de su abuela Cholita, modista y dueña de una tienda de telas, y de su madre Marisol, quien también cultivó su gusto por la ropa y las tendencias.

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La influencer repasó su paso por Diseño de Vestuario, sus atrevidas propuestas de estilo y la mezcla de prendas deportivas con elementos más elegantes, una apuesta que en sus inicios recibió críticas, pero que nunca la hizo renunciar a su identidad. También compartió sus preferencias actuales, destacando los blazers, las zapatillas y la comodidad como protagonistas de sus looks.

Además, abordó cómo la maternidad ha influido en su vida cotidiana sin cambiar su esencia, y cómo ha transmitido a su hija Lía el gusto por la moda, el maquillaje y el autocuidado. También compartió algunos de sus secretos de belleza, destacando la hidratación y la doble limpieza facial.

Entre risas, juegos y anécdotas, Fer dejó una reflexión sobre el valor de atreverse y vestir sin miedo al qué dirán. Para ella, la moda va mucho más allá de las tendencias: es una extensión de la personalidad, el estado de ánimo y una manera de sentirse segura y auténtica.

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