Dale Color - Capítulo 2: Laura Prieto conversa sobre moda, autoestima y el valor de ser una misma

19 oct. 2026 - 10:59 hrs.

En un nuevo capítulo de Dale Color!, Eugenia Lemos recibió a su amiga Laura Prieto para una conversación cercana y emotiva sobre moda, identidad y los desafíos de crecer bajo la mirada pública. Desde sus primeros pasos como modelo en Uruguay hasta su trayectoria en la televisión chilena, la invitada repasó una historia marcada por los sueños, las experiencias y el aprendizaje.

Uno de los momentos más reveladores fue cuando Laura recordó las exigencias físicas que enfrentó desde adolescente en el mundo del modelaje. Ambas reflexionaron sobre los estándares de belleza de otras generaciones, las críticas a sus cuerpos y cómo esas experiencias influyeron en su manera de vestirse y relacionarse con su imagen.

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La conversación también abordó la importancia de la salud mental, el amor propio y la necesidad de dejar de vivir pendientes de la opinión ajena. Laura compartió cómo las experiencias personales y los momentos difíciles la llevaron a priorizar su bienestar, recuperar su energía y disfrutar la vida desde una perspectiva más libre y auténtica.

Como parte del programa, ambas jugaron a transformar un look pensado para un festival, demostrando que la comodidad y el estilo pueden ir de la mano. Entre risas y complicidad, destacaron que la moda es una forma de expresión personal que debe adaptarse a cada persona, sin reglas rígidas ni moldes que cumplir.

El episodio cerró con una reflexión sobre la maternidad, la familia y el valor de darse tiempo para una misma. Con la espontaneidad que caracteriza a Dale Color!, Eugenia y Laura invitaron a la audiencia a celebrar su individualidad, abrazar los cambios del cuerpo y vestirse sin miedo, recordando que el mejor estilo es aquel que permite sentirse cómoda, segura y fiel a quien una es.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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