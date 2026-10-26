26 oct. 2026 - 12:45 hrs.

En este capítulo de Dale Color, Eugenia Lemos recibe a la actriz y cantante Constanza Piccoli para conversar sobre la moda como una forma de expresión personal, identidad y seguridad. A través de un recorrido por su historia, la invitada comparte cómo ha evolucionado su relación con la ropa, desde sus primeros años en televisión hasta la libertad que disfruta hoy al experimentar con distintos estilos.

Coni recuerda que desde pequeña sentía presión por encajar en las tendencias y que las diferencias de estilo con su madre marcaron parte de su relación con la vestimenta. Sin embargo, fue durante su juventud cuando las exigencias de la industria televisiva sobre su apariencia física afectaron profundamente su autoestima, llevándola a cuestionar su talento y a alejarse temporalmente de la actuación.

Lo más visto de Dale color 1 Dale Color - Capítulo 3: Coni Piccoli, reconciliación y amor propio con la moda

Hoy, la artista asegura haber construido una relación mucho más sana con su cuerpo y con su imagen. Tras trabajar sus inseguridades, aprendió a vestirse para disfrutar, jugar y sentirse cómoda, sin dejar que las críticas externas definan sus decisiones. Para ella, la moda no tiene edad ni reglas estrictas: lo importante es atreverse y expresar quiénes somos.

Durante el programa, ambas exploran distintos looks, recuerdan transformaciones de personajes y conversan sobre la experiencia de Coni en escenarios musicales y eventos como la Gala de Viña.

Finalmente, este episodio deja una reflexión sobre el amor propio, la libertad y el valor de disfrutar la moda sin buscar la aprobación de los demás. Con una conversación cercana y entretenida, Dale Color demuestra que vestirse va mucho más allá de las tendencias: es una oportunidad para reconectar con uno mismo, celebrar la individualidad y atreverse a ser auténtico.

Video disponible durante 60 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Mega 2