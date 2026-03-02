Logo Mega

Dale Color Viña - Capítulo 5 - Temporada 6: Florencia Araneda habla de su vida familiar y su paso por la Gala

  Catalina Espinoza

El quinto episodio del pódcast Dale Color Viña, conducido por Eugenia Lemos, tuvo como invitada a Florencia Araneda, quien se sinceró sobre cómo ha construido su identidad pública siendo “hija de” y cómo equilibra su exposición en redes con su vida familiar.

Durante la conversación, la influencer abordó lo que significa crecer en una familia conocida, reconociendo que si bien existen privilegios, también hay presión y expectativas constantes desde la sociedad.

En ese contexto, aseguró que su desafío ha sido marcar un camino propio y demostrar quién es, más allá de su apellido, y que no ve como algo mala ser "hija de".

Su paso por la Gala de Viña

Además, recordó su paso por la Gala de Viña el año pasado, instancia que definió como una experiencia intensa y emocionante. Florencia habló de la preparación previa, los nervios y la responsabilidad de enfrentar la alfombra roja bajo la mirada pública. 

Comentó también sobre su estilo al vestirse, le gusta lo básico y lo clásico a la hora de elegir prendas de vestir, sin tanto accesorio ni riesgos. 

