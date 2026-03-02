Dale Color Viña - Capítulo 4 - Temporada 6: Emilia Dides, la maternidad y su paso por el Miss Universo

02 mar. 2026 - 16:10 hrs.

En un capítulo íntimo y lleno de reflexiones, el episodio 4 de Dale Color Viña tuvo como protagonista a Emilia Dides, quien se sinceró sobre los momentos más importantes que ha vivido durante el último año.

Desde su comentado paso por la Gala del Festival hasta su experiencia representando a Chile en el Miss Universo, la artista abordó los desafíos profesionales y personales que han marcado esta etapa.

Su paso por la Gala de Viña

Durante la conversación, Emilia recordó la emoción de desfilar en la Gala de Viña, instancia que definió como un “sueño cumplido”. La también cantante confesó que detrás del glamour hubo preparación, nervios y una fuerte presión mediática, especialmente tras su exposición internacional.

Agregó que la experiencia le permitió reafirmar su identidad y estilo, entendiendo que cada aparición pública es también una declaración de quién es hoy.

La experiencia en Miss Universo

Uno de los momentos más esperados del capítulo fue cuando abordaron su paso por el Miss Universo. Emilia habló con honestidad sobre lo que significó representar a Chile en una plataforma global, destacando el aprendizaje personal más allá de la competencia.

Reconoció que fue un proceso exigente, tanto física como emocionalmente, pero que le dejó herramientas para enfrentar críticas, trabajar la disciplina y fortalecer su seguridad. Enfatizando la importancia de la preparación mental en este tipo de certámenes.

En un tono más íntimo, la conversación giró hacia su maternidad. Emilia compartió cómo ha sido equilibrar su carrera artística con la crianza, describiendo esta etapa como transformadora. Sin embargo, aseguró que esta nueva faceta le ha dado una fuerza distinta y una motivación más profunda para seguir creciendo profesionalmente.

Con la conducción cercana de Eugenia Lemos, el episodio mostró una versión honesta y madura de Emilia Dides, consolidando a Dale Color Viña como un espacio de conversación relajada pero significativa.

