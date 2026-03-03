Dale Color Viña - Capítulo 7 - Temporada 6: Karen "Paola" Bejarano y su conexión con el Festival de Viña

03 mar. 2026 - 13:05 hrs.

En un nuevo capítulo de Dale Color desde Viña del Mar, Eugenia Lemos recibió a su amiga Karen Bejarano, conocida por muchos como Karen Paola, para una conversación íntima y luminosa sobre música, moda y sueños cumplidos.

Entre risas y complicidad, repasaron la historia de Karen con el Festival de Viña, un escenario que ha marcado distintas etapas de su vida, desde fanática en la playa hasta como artista sobre la Quinta Vergara.

Karen logró estar en la Quinta gracias a show de la Teletón

Karen recordó cómo el Festival era un ritual familiar cada verano, esperando artistas como José Luis Perales o Julio Iglesias. Con el tiempo, ese amor por la música se transformó en inspiración propia. Emocionada, relató cómo ver a Karol G cumplir sus sueños la llevó a visualizarse en ese mismo escenario, experiencia que más tarde se concretó cuando ella misma pisó la Quinta para un show de la Teletón.

Uno de los momentos más entretenidos fue el repaso por sus looks en la Gala de Viña. Karen confesó que pasó de tomarse la alfombra roja como un juego a entenderla como una potente vitrina artística.

La conversación también profundizó en su evolución personal. Karen habló de terapia, de aprender a soltar el miedo al qué dirán y de atreverse a componer su propia música. Si antes interpretaba canciones con su energía, ahora quiere que sus letras reflejen su alma y sus procesos.

El capítulo cerró con un mensaje poderoso: creer en una misma es el verdadero motor de cualquier meta. Entre reflexiones sobre resiliencia, amor propio y libertad, Karen dejó claro que sigue soñando en grande.

Porque si algo demostró en Dale Color, es que la magia aparece cuando una mujer decide confiar en su voz y darle color a su propia historia.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Mega 2