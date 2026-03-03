Dale Color Viña - Capítulo 8 - Temporada 6: Marcela Vacarezza y su apuesta de sofisticación en la Gala de Viña
El último capítulo de Dale Color Viña se vivió con toda la energía del Festival de Viña del Mar. Desde la ciudad jardín, Eugenia Lemos cerró la temporada con emoción, moda y conversación sincera, en una edición marcada por el estilo y la complicidad.
La gran invitada fue Marcela Vacarezza, sinónimo de elegancia en las alfombras rojas del Festival. La animadora revivió su paso por la Gala 2026, donde sorprendió con un vestido bicolor y guantes largos que aportaron dramatismo y sofisticación. Fiel a su estilo clásico, apostó por la sobriedad y la comodidad, demostrando que menos es más.
¡Marcela compró su vestido online!
En una conversación cercana y llena de risas, Vacarezza reveló los nervios tras comprar su vestido de forma online, los imprevistos de último minuto y cómo logró resolverlos con creatividad. También habló del apoyo familiar, del rol de sus hijos y de cómo vive el Festival hoy, disfrutándolo como un verdadero panorama en familia.
Así, Dale Color se despidió desde Viña celebrando el amor, la moda y la familia, con una invitada que irradia buena energía y que, una vez más, dejó huella en la temporada festivalera. Un cierre a puro estilo y corazón.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
Leer más de
Más Capítulos
-
Dale Color Viña - Capítulo 7 - Temporada 6: Karen "Paola" Bejarano y su conexión con el Festival de Viña
-
Dale Color Viña - Capítulo 6 - Temporada 6: Paloma "Pops" Fiuza y su regreso a Chile
-
Dale Color Viña - Capítulo 5 - Temporada 6: Florencia Araneda habla de su vida familiar y su paso por la Gala
-
Dale Color Viña - Capítulo 4 - Temporada 6: Emilia Dides, la maternidad y su paso por el Miss Universo
-
Dale Color! - Capítulo 8 - Parte 2: Luz Valdivieso
-
Dale Color! - Capítulo 8 - Parte 1: Luz Valdivieso