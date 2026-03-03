Dale Color Viña - Capítulo 8 - Temporada 6: Marcela Vacarezza y su apuesta de sofisticación en la Gala de Viña

03 mar. 2026 - 13:10 hrs.

El último capítulo de Dale Color Viña se vivió con toda la energía del Festival de Viña del Mar. Desde la ciudad jardín, Eugenia Lemos cerró la temporada con emoción, moda y conversación sincera, en una edición marcada por el estilo y la complicidad.

La gran invitada fue Marcela Vacarezza, sinónimo de elegancia en las alfombras rojas del Festival. La animadora revivió su paso por la Gala 2026, donde sorprendió con un vestido bicolor y guantes largos que aportaron dramatismo y sofisticación. Fiel a su estilo clásico, apostó por la sobriedad y la comodidad, demostrando que menos es más.

¡Marcela compró su vestido online!

En una conversación cercana y llena de risas, Vacarezza reveló los nervios tras comprar su vestido de forma online, los imprevistos de último minuto y cómo logró resolverlos con creatividad. También habló del apoyo familiar, del rol de sus hijos y de cómo vive el Festival hoy, disfrutándolo como un verdadero panorama en familia.

Así, Dale Color se despidió desde Viña celebrando el amor, la moda y la familia, con una invitada que irradia buena energía y que, una vez más, dejó huella en la temporada festivalera. Un cierre a puro estilo y corazón.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Mega 2