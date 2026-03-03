Dale Color Viña - Capítulo 6 - Temporada 6: Paloma "Pops" Fiuza y su regreso a Chile

03 mar. 2026 - 09:55 hrs.

El sexto episodio del pódcast Dale Color Viña, conducido por Eugenia Lemos, tuvo como protagonista a Paloma Fiuza, conocida popularmente como “Pops”. En una conversación distendida, la brasileña repasó distintos momentos de su carrera y profundizó en su vínculo con Chile, país donde alcanzó gran popularidad en televisión.



Uno de los ejes principales del capítulo fue su reciente paso por la Gala de Viña. La bailarina destacó la preparación previa que requiere este tipo de instancias, desde la elección del vestuario hasta la coordinación de cada detalle de la imagen.

En ese contexto, también comentaron sus diferentes outfits y la evolución de su estilo personal. Paloma explicó que, si bien en Brasil la moda suele caracterizarse por el uso intenso de colores, estampados y propuestas más llamativas, su forma de vestir no necesariamente responde a esa tendencia.

A lo largo del tiempo ha ido construyendo una imagen más alineada con su personalidad, privilegiando colores que la representen sin tanto estampado, más allá de lo que se espera culturalmente de una figura brasileña.

Su regreso a Chile

Otro tema relevante fue la posibilidad de regresar a Chile de manera más estable. Durante la conversación, la participante de El Internado abordó el cariño que mantiene por el país y por el público que la acompañó en una etapa importante de su carrera televisiva.

Con una mirada madura sobre su trayectoria, Paloma Fiuza mostró en este episodio una faceta reflexiva, analizando cómo ha cambiado su carrera con los años y cómo hoy enfrenta la exposición pública con mayor seguridad y claridad respecto a su identidad profesional y personal.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Mega 2