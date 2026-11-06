Dale Color - Capítulo 5: Marcelo Marocchino llega con su estilo italiano y los secretos de vestir bien

06 nov. 2026 - 17:45 hrs.

En un nuevo capítulo de Dale Color, Eugenia Lemos recibió al modelo, empresario y referente de moda Marcelo Marocchino, quien repasó su historia con la industria, desde sus primeros años en Italia hasta su consolidación en Chile.

Durante la entrevista, Marcelo recordó cómo nació su pasión por la estética, influenciado por su familia y especialmente por su abuelo, quien siempre vestía de traje. Además, contó que comenzó a modelar a los 16 años y que desde pequeño desarrolló una mirada muy observadora frente a las combinaciones, los colores y los detalles.

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El invitado también habló de su nueva etapa en la sastrería con su marca Marci, destacando la importancia de la calidad, el trabajo personalizado y el origen de cada prenda. Incluso sorprendió al revelar que conserva trajes de hace más de una década y que prefiere reutilizar, regalar o transformar la ropa antes que desecharla, haciendo un llamado a una moda más consciente.

Uno de los momentos más entretenidos llegó al recordar su paso por Maldita Moda, donde Eugenia le recordó una antigua crítica al vestuario de su esposo, Matías. Marcelo aclaró entre risas que sus comentarios nunca eran personales, sino que apuntaban exclusivamente a las prendas y a cómo podían favorecer mejor a quien las usaba.

Para cerrar, Marcelo entregó una reflexión sobre cómo encontrar el estilo propio: dejar de preocuparse por la opinión de los demás y atreverse a vestir de acuerdo con la propia esencia. Así, entre anécdotas, risas y consejos, el capítulo dejó una invitación a entender la moda como una herramienta para expresar quiénes somos.

Video disponible durante 60 días desde la fecha de publicación.

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