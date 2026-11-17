17 nov. 2026 - 16:30 hrs.

En este capítulo de Dale Color, Eugenia Lemos recibe a la modelo y figura televisiva Michelle Carvalho, quien realiza un recorrido por su historia personal y su relación con la moda, desde sus inicios como modelo a los 13 años en Brasil hasta su consolidación en Chile. Una trayectoria marcada por viajes, desafíos y aprendizajes desde muy pequeña.

Durante la conversación, Michelle recuerda las exigencias de la industria del modelaje, la exposición pública y las críticas que ha recibido por los cambios en su cuerpo. Una experiencia que le permitió comprender que no se puede vivir intentando complacer a los demás y que cada persona tiene derecho a sentirse cómoda con su propia imagen.

Lo más visto de Dale color 1 Dale Color - Capítulo 6: Michelle Carvalho y su camino en la moda, libertad y seguridad personal

En materia de estilo, la invitada revela cómo ha evolucionado su forma de vestir, pasando de refugiarse en los tonos neutros y el negro a atreverse con nuevos colores, cortes y combinaciones. Además, comparte sus prendas favoritas, como los vestidos y bodies, y destaca la importancia de conocer qué colores y estilos favorecen a cada persona.

A través de juegos y dinámicas, Michelle también muestra su lado más espontáneo y comparte sus ganas de desarrollar un proyecto propio relacionado con la moda, especialmente en el mundo de los bodies y trajes de baño. Una iniciativa que le gustaría concretar para transmitir seguridad y confianza a otras mujeres.

Para cerrar, Michelle Carvalho entrega un mensaje sobre la importancia de cuidar la salud mental, trabajar las inseguridades y aprender a aceptarse en cada etapa de la vida. Una conversación cercana y entretenida que invita a dejar atrás el miedo al qué dirán, atreverse a experimentar con la moda y, sobre todo, sentirse libre y segura con una misma.

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