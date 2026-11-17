17 nov. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 63 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) irá al Clavel Rojo tras sospechar que volvió a las apuestas.

Furiosa, la menor del clan Márquez la interrumpirá en medio de una partida para reclamarle por su irresponsabilidad. Ella se sacrificó por la familia y ahora enfrentan muchos más problemas de los que pueden aguantar como para arriesgar todo otra vez.

"¿Me puedes explicar qué estás haciendo tú acá?", le dirá a su abuela.

La Baronesa / Mega

Una conversación con Canales

Cuando Emilia esté a punto de irse con Aurora, Canales (Carlos Martínez) la detendrá para conversar sobre su "tesorito". Por supuesto, Emilia no tendrá idea de a lo que se refiere.

"No es una cosa, es el auto que tú andas trayendo", le dirá el jugador, mientras Aurora le hará hincapié a su nieta de que el regalo de Javier (Simón Pesutic) no era tan inocente como creía.