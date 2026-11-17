Emilia descubrirá cómo fue que Javier ganó el auto que le regaló en el capítulo 63 de La Baronesa
En el avance del capítulo 63 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) irá al Clavel Rojo tras sospechar que volvió a las apuestas.
Furiosa, la menor del clan Márquez la interrumpirá en medio de una partida para reclamarle por su irresponsabilidad. Ella se sacrificó por la familia y ahora enfrentan muchos más problemas de los que pueden aguantar como para arriesgar todo otra vez.
"¿Me puedes explicar qué estás haciendo tú acá?", le dirá a su abuela.Ir a la siguiente nota
Una conversación con Canales
Cuando Emilia esté a punto de irse con Aurora, Canales (Carlos Martínez) la detendrá para conversar sobre su "tesorito". Por supuesto, Emilia no tendrá idea de a lo que se refiere.
"No es una cosa, es el auto que tú andas trayendo", le dirá el jugador, mientras Aurora le hará hincapié a su nieta de que el regalo de Javier (Simón Pesutic) no era tan inocente como creía.Ve el capítulo en