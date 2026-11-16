16 nov. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 63 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) se peleó a muerte con León (César Caillet) tras enterarse de cómo trató a Francesca (Katyna Huberman). La traición a su confianza fue algo que no estaba dispuesto a perdonar.

Por esa misma razón, quiso excluirlo del tratamiento de su leucemia, pero Paula (Francisca Armstrong) le confesará que ya le contó todo al doctor Insulza.

El reencuentro de Daniel y León

En su departamento, León mirará el retrato que tiene de Daniel, Paula y Emilia (Octavia Bernasconi) con un especial cariño y afirmará: "Ustedes siempre van a ser mis hijos, nadie nunca los va a querer más que yo".

La Baronesa / Mega

Repentinamente, alguien tocará al timbre y, al abrir, se encontrará con Daniel.

"Hola, tío", saludará el chef. ¿Qué tendrá que discutir con León para visitarlo tras la pelea?