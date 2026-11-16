¿Por qué lo buscará? Daniel hará inesperada visita a León en el capítulo 63 de La Baronesa
En el avance del capítulo 63 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) se peleó a muerte con León (César Caillet) tras enterarse de cómo trató a Francesca (Katyna Huberman). La traición a su confianza fue algo que no estaba dispuesto a perdonar.
Por esa misma razón, quiso excluirlo del tratamiento de su leucemia, pero Paula (Francisca Armstrong) le confesará que ya le contó todo al doctor Insulza.
El reencuentro de Daniel y León
En su departamento, León mirará el retrato que tiene de Daniel, Paula y Emilia (Octavia Bernasconi) con un especial cariño y afirmará: "Ustedes siempre van a ser mis hijos, nadie nunca los va a querer más que yo".Ir a la siguiente nota
Repentinamente, alguien tocará al timbre y, al abrir, se encontrará con Daniel.
"Hola, tío", saludará el chef. ¿Qué tendrá que discutir con León para visitarlo tras la pelea?Ve el capítulo en