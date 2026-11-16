16 nov. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 63 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) tendrá que recurrir al fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) porque nadie más parece interesado en saber qué pasó con Clara (Lorena Bosch) antes y después de su desaparición.

"No me gusta nada lo que está pasando con la imagen de Clara", le señalará durante una conversación en su casa.

Domínguez sentirá curiosidad por esta declaración porque no estará seguro si se refiere a la relación de amantes que tendría Clara con Samuel (Francisco Ossa) o nueva información que lo pueda orientar en este complejo caso policial.

La Baronesa / Mega

La terapeuta le revelará que "yo fui a buscar apoyo donde Antonio y donde León, y no lo encontré. Apoyo para cuidar y limpiar la imagen de Clara... Yo creo que la única persona que me puede ayudar con eso es usted".

¿Domínguez romperá su imparcialidad para apoyar a Francesca?