17 nov. 2026 - 10:10 hrs.

Esta noche en Volverías con tu ex? 2 se desarrollará un nuevo e infartante Cara a Cara donde Estefi Marquis y Bárbara Córdoba se pelearán la mayoría de votos de la ceremonia.

La primera en nominar será Faloon Larraguibel, pero antes, hará una mención especial a Raimundo Cerda. ¿El motivo? No han peleado en un aproximadamente un día: "Hemos estado tan bien ahora", le dirá con una gran sonrisa por su valioso logro.

Luego, nominará a Estefi y su mayor argumento será que no le cree su romance con Mariano: "Tu relación con Mariano no es relación, no es nada, es simplemente conveniencia para mantenerte en el programa. Un día se están besando y ahora dicen que no tienen nada y al otro día se andan besando de nuevo, entonces confundes a todo el mundo".

Volverías Con Tu Ex? 2

Las nominaciones siguen en Volverías Con Tu Ex? 2

En su turno, Nicole Moreno votará en contra de Bárbara para abandonar el reality: "No es novedad los meses que me has tratado de manera inadecuada. Me cansaste, ya son muchísimas agresiones. Ya me usaste, te hiciste conocida gracias a mí, disfruta a tu hombre y supérame".

Mientras que Kaoto nominará a su exesposa Estefi Marquis para "proteger a Mariano", pues también acusará a la participante de fingir atracción por el argentino: "Le preguntamos explícitamente ‘¿te gusta Mariano?’, y dijo que no le gustabas, dijo que eras la opción que tenía para quedarse y está grabado y está Ludmila de testigo. Te lo vengo a decir acá a la cara porque me caes bien, Mariano, y siento que tus intenciones son reales con la Estefi, pero las de ellas no”.

Flavia también hará una fuerte nominación a Bárbara: "Nada me sorprende de ti, eres una persona arrogante, venenosa, mala compañera. No sueltas a Nicole desde el día uno y pienso que eres una envidiosa, como eres una NN necesitas titulares y qué mejor que colgarte de una de las chicas más queridas de Chile".

Terminado el Cara a Cara todos volverán a la normalidad menos Austin Palao y Camila Nash, quienes fueron directamente a arreglarse para pasar la noche juntos y solos en la Cabaña de las Tentaciones. "Qué atroz ir para allá, Austin, cuidado que te puede correr mano", le insinuará Faloon al peruano.

"¡Payasa, mejor soltera que andar llorando como pendeja todo el día! ¡Insegura! No jodas o elijo a Rai, pórtate bien que si no, Rai es el próximo”, le gritará Camila. “Alegría que te vayas de aquí. Pesada. ¡Fea!”, le gritará Noelia de vuelta, y Faloon se sumará para gritarle “fea” repetidas veces. En eso, comenzará a temblar y los participantes se asustarán, en especial Guarén, que gritará a Nicolás: “¡Sácame de acá, me quiero ir afuera!”.

Minutos después, Camila se irá a la Cabaña de las Tentaciones con Austin y mientras estén conversando, Faloon incitará a Noelia a ir afuera de la cabaña para seguir gritándole “fea” a Camila Nash. Aunque Noelia le diga que mejor le griten otra cosa, Faloon insistirá en que le griten “fea” porque es corto y así entenderá la palabra rápidamente. Camila y Austin escucharán y el peruano le admitirá que es “innecesario”.

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