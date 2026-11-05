Rosario Bravo celebra importante logro académico de su hijastro: "Estamos orgullosos de ti"

05 nov. 2026 - 18:20 hrs.

Rosario Bravo compartió a través de redes sociales un importante logro que alcanzó el hijo del Dr. Carlos Caorsi, hecho que tiene muy feliz a toda la familia.

Precisamente, la enfermera utilizó sus plataformas para dar a conocer a todo su círculo cercano y seguidores lo contentos que estaban en el entorno familiar por el logro académico del hijo mayor del profesional.

Y es que Paolo Caorsi logró sacarse un 6.9 en uno de sus últimos exámenes, concediendo así el título de doctor.

El orgullo de Rosario Bravo

"Un hijo ejemplar, un hermano ejemplar, un alumno ejemplar y después de 7 años de tanto esfuerzo. ¡Doctor Paolo Caorsi! ¡Y con un 6,9! @paolocaorsi", escribió la enfermera.

En esa línea, agregó que "¡Estamos orgullosos de ti! Tu abuelo Dr. Italo Caorsi y tu mamá desde el cielo te aplauden tanto como nosotros en la casa".

"Con tu papá @c.caorsi estamos orgullosos de ti, ¡que tu corazón bueno y Dios te guíen siempre para sanar a todos los que se crucen en tu camino! Te queremos mucho", cerró Rosario.

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