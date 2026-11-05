Horario Saavedra confirma dolorosa muerte que afecta al círculo cercano de Myriam Hernández: "Es muy duro"

05 nov. 2026 - 14:10 hrs.

El histórico director de orquesta del Festival de Viña del Mar, Horacio Saavedra, confirmó a través de Instagram una fuerte noticia que golpea a la cantante Myriam Hernández.

Y es que el músico subió un post en el que entregaba todo su apoyo y fuerza a la baladista nacional, aclarando que siempre estaría con ella para lo que necesite.

Esto causó mucha confusión entre seguidores de la cantante y del director de orquesta, ya que no entendían la relación de lo ocurrido.

Dolorosa muerte afecta a Myriam Hernández

Precisamente, Saavedra escribió en su post lo siguiente: "Es muy duro y difícil aceptar la partida tan inesperada de un profesional con quien trabajamos tantos años. Pablo González descansa en la paz del Señor".

Ante tal bajada y una foto de Myriam Hernández, los seguidores se preguntaron cuál era la relación entre ellos.

Sin embargo, Horario respondió en los mismos comentarios por qué hizo tal relación. "Pablo era sonidista en todas las actuaciones de Myriam Hernández por 40 años; yo trabajé con él por 18 años recorriendo toda América", explicó, dando a entender la situación.

De momento, la "baladista de América" no se ha referido a esta dolorosa situación.

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