El difícil momento de salud que enfrentó el chef Chris Carpentier: "La vida te da una segunda oportunidad"

05 nov. 2026 - 13:20 hrs.

Chris Carpentier sorprendió a sus seguidores al revelar que hace poco atravesó una severa crisis de salud que lo hizo replantearse la forma en la que enfrenta la vida. Luego de recuperarse, el célebre chef nacional publicó un video en el que expresó su deseo de pasar la página y empezar un nuevo ciclo.

"Quería hacer este reel hace días, pero no se había dado el momento para agradecer a todas las personas que me han cuidado, que me han acompañado y que han estado muy pendientes de mí", dijo antes de detallar lo que le pasó.

Consejo de Chris Carpentier tras sufrir dos infartos

"Hace una semana aproximadamente tuve dos infartos al corazón. Me pusieron un stent, pero ya estoy mucho mejor", comentó Chris Carpentier con mucha serenidad en su video.

Luego, el artista culinario aprovechó esta circunstancia para entregar un consejo en la etapa final de un "año tan difícil como este 2026 que ha sido contundente" y en el que ha ocurrido "de todo".

Instagram @chriscarpentier

"Hemos tenido terremotos, hemos tenido catástrofes, hemos tenido muchas cosas. Una pequeña reflexión después de que la vida te da una segunda oportunidad, es que no nos tomemos las cosas quizás con tanto estrés", dijo.

"Tomemos la vida un poquito más liviana, porque al final todo pasa en la vida, pasa lo bueno y pasa lo malo", insistió.

"Así que muchas gracias a todos, les mando un gran abrazo y que pronto se vaya, por favor, este 2026. Y un 2027 lleno de buena onda para todos", expresó.

El famoso cocinero también escribió un mensaje en su post para dar las gracias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo por su apoyo y cariño. "Ya quiero cerrar este capítulo y recibir el 2027 con salud, tranquilidad y buena energía para todos", finalizó.

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