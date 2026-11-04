¡Clásico universitario! Universidad de Chile se enfrenta a Universidad Católica femenino EN VIVO por Mega 2

04 nov. 2026 - 12:30 hrs.

Este sábado 7 de noviembre se vivirá una nueva edición del Clásico Universitario femenino. Universidad de Chile y Universidad Católica se enfrentarán por el partido de ida de las semifinales de la Liga Femenina 2026.

El encuentro se disputará a las 17:00 horas en el Estadio Santiago Bueras, en Maipú, donde ambos equipos buscarán dar el primer paso rumbo a la gran final del campeonato.

Las Cruzadas llegan a esta instancia luego de eliminar a Unión Española por un marcador global de 2-0. Las Leonas, en tanto, consiguieron su clasificación tras superar contundentemente a Huachipato, con un global de 11-2.

El duelo promete grandes emociones, especialmente porque ambos equipos ya saben lo que es vencer a su clásico rival esta temporada. En abril ganó la U por 3-1, mientras que en agosto la UC se impuso por 2-0.

La invitación es a vivir toda la emoción de este encuentro por las pantallas de Mega 2. La transmisión comenzará este sábado a las 16:30 horas, con la previa de un clásico que tendrá mucho en juego.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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