"Ya salí. Todo perfecto": Maca Tondreau supera los nervios y se somete a cirugía que postergó por dos décadas

04 nov. 2026 - 13:30 hrs.

Macarena Tondreau esperó más de veinte años para tomar una importante decisión sobre su salud. Este martes entró a quirófano para corregir las consecuencias de una anterior cirugía y, según contó a sus seguidores, todo salió bien.

Un día antes, la comunicadora había publicado una serie de videos para anunciar que estaba por operarse y detallar los antecedentes del procedimiento, que la tenía algo nerviosa.

La abdominoplastia de Maca Trondeau

En su publicación, Maca Trondeau recordó que, tras dar a luz a su segunda hija, se realizó una abdominoplastía y el médico le aplicó iridio en la cicatriz para que no produjera queloide.

"Son unos hilos de cobre con radiación, que son los que se le ponen a la gente con cáncer (...) Después me enteré que nunca he producido queloide en ninguno de mis tajos, operaciones, nada. O sea, no había razón para hacerlo y él lo hizo", comentó.

Instagram @macatondreauc

La comunicadora explicó que ese método le produjo una "quemadura bastante grave" que sanó con el tiempo pero dejó secuelas.

"Mi piel en esa parte es una telita de cebolla muy delgadita que está produciendo todo el tiempo costras y que cuando yo tomo sol, por ejemplo en verano, que estoy con traje de baño, me duele, me quema", expresó

"Lo tengo tapado con un tatuaje, por lo tanto ni se ve. No es un tema físico, es un tema hasta psicológico", acotó la cantante.

"Lo voy a hacer. 22 años pensando en esto, 23 años, es el momento. (...) Pero me hago un nervio enorme, voy a estar varios días sin moverme tanto", confesó. "Siento que sí puedo hacerlo y puedo olvidarme de una vez por todas y no tener esa molestia", dijo.

Más tarde compartió un video desde la clínica, media hora antes de ingresar a pabellón, para pedir a sus seguidores buenas vibras.

"Ya salí. Todo perfecto. Mañana les cuento más detalles, cuando esté más digna", escribió horas después sobre una imagen en la que sonreía desde su camilla.

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