Macarena Tondreau advierte a sus fans sobre estafas telefónicas: "Abren la aplicación y se meten a tu cuenta"

19 ag. 2026 - 13:10 hrs.

Macarena Tondreau recibió una sospechosa llamada telefónica que rápidamente detectó como un intento de estafarla y robar los datos de acceso a su cuenta bancaria.

La actriz contó la experiencia a sus seguidores para advertir sobre esta modalidad de engaños y aconsejar cómo reaccionar en caso de ocurrirles algo similar.

La advertencia de Macarena Tondreau sobre estafas telefónicas

"Hoy día me hicieron recién por veinteava vez la típica estafa telefónica de la llamada del banco", dijo Macarena en sus historias de Instagram. "Les quiero explicar un poquito de qué se trata", continuó diciendo.

La presentadora detalló que el interlocutor la llamó por su nombre y le dijo que le hablaba desde el área de seguros y estafas de su entidad bancaria para "verificar" la autenticidad de dos transferencias.

"Ok. Un número telefónico, y ya claramente no es del banco, no puede ser (...) Y yo le digo no, sabiendo ya que era mentira", destacó.

Fue en ese momento cuando el embaucador quiso concretar el engaño. "Me dijo 'lo que queremos hacer es que nosotros le vamos a bloquear esas transferencias, pero usted tiene que meter la clave (en la aplicación)'. Y en ese rato, ellos abren la aplicación y se meten a tu cuenta", advirtió la presentadora.

Tondreau aconsejó verificar siempre que la llamada provenga de una línea oficial e identificada de la institución financiera. "Reciban la información, ustedes dicen 'muchas gracias, voy a llamar de vuelta al banco'", enfatizó.

"Y siempre llamen de vuelta al banco, no se queden con solamente la llamada telefónica de la persona porque generalmente va a ser estafa, lamentablemente", insistió. "La put... que le mandé después fue tan linda", concluyó entre risas.

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