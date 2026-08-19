Cristián de la Fuente publica foto post entrenamiento y le piden el "dato" a su polola: "¡Es la buena mano!"

19 ag. 2026 - 08:30 hrs.

Cristián de la Fuente no solo es galán de teleseries, también es piloto y participa en competencias de triatlón. Y para estar siempre en óptimas condiciones, entrena con disciplina en el gimnasio.

El actor de 52 años constantemente exhorta a sus seguidores a seguir su ejemplo para lograr buena salud y en esta ocasión les pidió ideas para entrenar con ellos de manera coordinada.

Elogios a Cristián de la Fuente

"Los 50 son los nuevos 30. Comenzamos los entrenamientos de esta semana. Seis días de entreno, uno de descanso. Retomamos cardio y sumamos terapia de contrastes para recuperación", escribió Cristián de la Fuente junto a una foto suya en el gym, con evidente desarrollo muscular.

Instagram @iamdelafuente

"¿Les parece que encontremos una forma en que podamos entrenar juntos a distancia y así cumplir nuestras metas apoyándonos en el proceso?", preguntó.

"Te felicito por esa fuerza de voluntad"; "Hace unos meses estabas más delgado... Eso hace el entreno"; "Tremendo ejemplo de cómo llegar bien a los 50"; "¡Brutal! ¡Qué máquina!", comentaron algunos fans.

Sin embargo, el mensaje más viral fue el de una usuaria que le pidió consejo a la polola del artista. "¡Te pasaste! ¡Cuando grande quiero ser como tú!", le dijo al actor. "¡Gabriela Bravo, pasa el dato!", escribió seguidamente.

De la Fuente le preguntó a la internauta cuándo irían a entrenar y ella le dijo que solo esperaba que la invitaran. Por su parte, Bravo también le dejó un mensaje.

"Todo gracias a mí, esa es la verdad. Yo te cuento otro día", dijo, provocando las risas de la seguidora, quien respondió: "¡Te amo! Jajajaja, yo sabía. ¡Es la buena mano!".

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