"Parece un chiste": Lisandra Silva denuncia que repartidor se quedó con el ánfora de su padre fallecido

18 ag. 2026 - 18:00 hrs.

Lisandra Silva denunció este martes que un repartidor de una conocida empresa internacional robó el ánfora de su padre fallecido.

A través de historias en su cuenta de Instagram, la modelo cubana relató lo sucedido esta jornada, justo cuando se cumplía un mes desde su muerte.

La indignación de Lisandra Silva

"Parece un chiste, una broma de mal gusto. Hoy 18 se conmemora un mes del fallecimiento de mi hermoso querido padre, que en paz descanse, y le compré una ánfora", contó.

Continuó narrando que desde la empresa le envió el ánfora con un conductor de la aplicación Uber. "El chico me llama y me dice que no ha podido entregar el pedido porque faltaba información, así que le di mi nombre, mi apellido y mi número de apartamento", indicó.

Ahí vino la sorpresa para Lisandra Silva, puesto que "nunca entregó el pedido; se le hizo ya la denuncia por Uber. Uber no ha respondido por lo sucedido".

En un segundo video, contó que realizó la respectiva denuncia en el Sernac, junto con compartir los datos del hombre acusado.

Para cerrar, la influencer le mandó un mensaje al sujeto y a sus conocidos. "Chico, si estás viendo esto o alguien te conoce de verdad, valor para robarte un ánfora de cenizas de un fallecido".

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