"El viaje más triste de mi vida": Steffi Méndez anuncia la muerte de su abuela y madre de Dj Méndez

18 ag. 2026 - 17:30 hrs.

La tarde de este martes Steffi Méndez compartió una serie de publicaciones en Instagram para anunciar la muerte de su abuela y madre de Dj Méndez, María Alcayaga.

"Este fue el viaje más triste que he hecho en mi vida, te voy a extrañar tanto, mi viejita hermosa", partió escribiendo la modelo en un extenso y emotivo mensaje.

Steffi Méndez se despide de su abuela

"Eres una guerrera, ojalá ser como tú cuando envejezca", agregó Steffi en la dedicatoria hacia la matriarca de su familia.

Instagram @steffi.mendezz

Posteriormente, agradeció los cientos de mensajes y las muestras de cariño que recibió por parte de sus seguidores, asegurando que lo único que le devolverá el alma al cuerpo es volver a casa con su hijo.

"Gracias, hermana, primo y tío, por apañar en uno de los viajes más importantes… Tener el lujo de poder despedirse fue una bendición, pero tan doloroso", complementó la hermana de Leo Méndez.

En esa misma línea, agradeció a su padre y tata "por no dejarla sola y apañar hasta el último. Gracias a toda la familia, incluso a los que no pudieron subirse al avión".

El dolor de Steffi Méndez

En una segunda historia volvió a calificar este viaje a Chile como el más doloroso y a entregar unos mensajes a su abuela. "Si pudiera contarle al mundo todo lo que viví con mi abuela, todos los recuerdos, incluso hasta los no más lindos. Te llevaré por siempre en mi corazón, reina".

La joven influencer también subió una fotografía de la pieza de la mujer, donde aparece un cuadro con una foto suya y de su primo.

"En tu habitación tienes una foto mía y de mi primo. Qué coincidencia que justo ambos pudimos hacer este viaje a verte, mi reina. Es como si tú supieras todo, todo lo que me dijiste la última vez que te vi, te lo cumpliré", concluyó Steffi Méndez.

Instagram @steffi.mendezz

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