"Fue todo un tema": Ignacia Michelson reveló que fue operada de uno de sus ojos

18 ag. 2026 - 18:30 hrs.

Ignacia Michelson sorprendió en su cuenta de Instagram al revelar que se sometió a una intervención quirúrgica.

La DJ e influencer subió varias fotografías a sus historias, en las que aparecía en una camilla de hospital con bata y cofia, lista para entrar a pabellón. "Hoy me opero de mi ojito. Fue todo un tema", había señalado en una publicación anterior.

Instagram de @lamichelson11

Luego, en otra instantánea, Michelson posaba con un parche en uno de sus ojos. En ese momento, la exchica reality abrió una caja de preguntas y la duda era una sola: ¿Por qué se operó?

"Tenía un quiste", confesó Ignacia Michelson sin entregar más detalles del procedimiento.

Instagram de @lamichelson11

El presente de Ignacia Michelson

Actualmente, la influencer es candidata al Miss Grand Chile 2026, representando a la comuna de Santiago y precisamente en este periodo de competencia se ha preocupado de actualizar cada paso de su preparación.

Al respecto, pidió a los usuarios de redes sociales dejar de lanzar odio contra las candidatas.

"Todas las niñas que están aquí están cumpliendo un sueño. Se prepararon, se esforzaron, tuvieron el valor de exponerse y de luchar por algo que las hace felices. Entonces, ¿por qué tirar mala onda? ¿Por qué intentar apagar la felicidad de alguien que no le está haciendo daño a nadie?", preguntó.

"Detrás de una foto, de un video o de una candidata hay una persona real. Una persona que siente, que tiene inseguridades, que puede estar pasando por momentos que nadie conoce. Un comentario que para alguien puede parecer una simple broma, para otra persona puede ser algo que le duela muchísimo".

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