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"Nos ha apoyado": Christell revela el gran ayuda que ha recibido en su hogar tras el nacimiento de su bebé

  • Por Matías Rivera

Christell se convirtió en madre hace algunas semanas y desde ese momento su vida cambió por completo, dejando que ciertas cosas siguieran su rumbo, mientras que otras tuvieron ciertas modificaciones. 

Precisamente, la llegada de Valentino a la vida de Christell mostró que la cantante tenía un gran círculo de apoyo en su familia, logrando confirmar que eligió bien a las personas en su entorno.

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Y es que la intérprete abrió una caja de preguntas donde dejó que las usuarias le hicieran distintas consultas. 

Christell y su gran círculo cercano

"¿Tienes ayuda para hacer las cosas de la casa? ¿Y tú dedicarte solo a Valentino?", preguntó la usuaria a Christell, quien dejó de fondo una foto de su mamá con su hijo. 

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Enseguida, Christell respondió que "sí, mi mamita ha estado con nosotros durante este mes y nos ha apoyado en ese sentido". 

Sin embargo, también destacó que su esposo Roberto Parra ha estado muy presente: "Siempre ha sido más dueño de casa que yo, así que él siempre se ha preocupado de las cosas de la casa". 

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