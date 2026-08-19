"Sin palabras": Actor de Como la Vida Misma cumple sueño de muchos y vive inesperado encuentro con Vozinha

19 ag. 2026 - 10:30 hrs.

La llegada de Vozinha a Colo Colo generó un furor enorme en el país, demostrando que la llegada del astro que se hizo conocido en el Mundial de Fútbol 2026 es una de las noticias deportivas más importantes del último tiempo.

Por lo mismo, cada paso que da el astro de Cabo Verde es visto por los medios de comunicación y seguidores del fútbol, siendo de esta forma que se logró reunir con un querido actor que participó en Como la Vida Misma.

Cabe destacar que la presencia del arquero ha sido requerida por muchos medios de comunicación y más, siendo esta una de las primeras ocasiones en las que se le ve participando de un evento.

Vozinha con actor de Como la Vida Misma

Precisamente, el actor Oliver Börner, quien hace un tiempo sufrió un lamentable incidente con su vehículo, subió a su Instagram una fotografía que muchos desearían tener.

En concreto, la pareja de Tati Fernández acudió hasta el evento de una marca deportiva que lo auspicia y en esta se encontró a Vozinha, quien por su club tuvo que asistir a esta instancia.

Instagram

Oliver subió a sus historias una fotografía en la que sale sentado al lado de Vozhina, mientras que en su feed subió una postal donde aparece acompañado del arquero, además del ídolo albo Esteban Paredes. "Sin palabras", cerró.

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