El emotivo tributo de Lisandra Silva a su padre a un mes de su partida: "Me encantaría contarte tantas cosas"

19 ag. 2026 - 11:30 hrs.

Lisandra Silva está atravesando un incómodo momento tras acusar el robo del ánfora que adquirió para las cenizas de su fallecido padre.

En medio de la denuncia pública que hizo contra el repartidor que se quedó con el preciado objeto, la modelo cubana dedicó unas sentidas palabras a su ser querido.

Dedicatoria de Lisandra Silva para su padre

Carlos Silva falleció el pasado 18 de julio en España, unos días después de la llegada de Lisandra al país europeo. La influencer en aquel momento dijo que acompañó a su papá hasta el último aliento.

Instagram @lisandrasilva

Transcurrido un mes, lo recordó en sus historias de Instagram con un par de fotografías de una visita anterior que hicieron juntos a Barcelona.

"Todo lo que obtienes es ahora", escribió sobre una de las imágenes, para resaltar la importancia de apreciar el presente.

"¡Hoy se cumple un mes, mi amado padre, que te fuiste de este mundo físico! Me gustaría contarte tantas cosas, reírme contigo, ¡te amo! Descansa en paz, padre amado", expresó en otra publicación.

Instagram @lisandrasilva

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