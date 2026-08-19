Karol Lucero actualiza cómo avanza su tratamiento capilar para evitar la caída del pelo: "La verdad es que..."

19 ag. 2026 - 12:30 hrs.

Karol Lucero compartió a través de redes sociales cómo sigue y ha evolucionado su proceso de tratamiento capilar desde hace algunos meses.

Precisamente, desde hace algún tiempo, el animador de televisión se sometió a un tratamiento capilar para detener la caída del cabello, ya que, según él, estaba viendo las entradas en su pelo y era algo que no le agradaba.

Y es que, a través de una pregunta en Instagram, una usuaria consultó al animador por esta situación que lleva tanto tiempo tratando.

Karol Lucero actualiza su tratamiento capilar

"La verdad es que muy contento con el tratamiento. Si me preguntas si lo recomiendo, la respuesta es sí", dijo en un comienzo, y agregó que "es un tratamiento preventivo contra la caída, estimula el crecimiento del folículo a través de plasma rico en plaquetas, además de vitaminas".

"Noto mucho más grueso el pelo, hay nuevos vellos que comenzaron también ahí a salir, entonces el resultado ha sido bueno. Terminé la primera etapa, ya se viene la segunda, así que ahí les voy a ir contando", comentó.

En esa línea, volvió a recalcar que "lo recomiendo ciento por ciento", demostrando que su ejemplo es uno de los muchos a seguir.

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