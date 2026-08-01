Cristián de la Fuente responde a quienes hicieron zoom a sus comentados calcetines: "¡Se pasaron!"

01 ag. 2026 - 10:00 hrs.

Los usuarios de redes sociales en ocasiones son capaces de fijarse en los detalles más inesperados, tal y como ocurrió en una publicación de Cristián de la Fuente junto al ministro de Defensa, Fernando Barros.

El artista no pudo evitar manifestar su sorpresa cuando una seguidora escribió un mensaje sobre los calcetines que eligió para posar con el alto funcionario.

Los comentados calcetines de Cristián de la Fuente

Cristián de la Fuente publicó en Instagram algunas fotografías de su reunión con el ministro Barros, a la que asistió como miembro de la Reserva de la Fuerza Aérea de Chile. Más allá de los mensajes en torno al tema político, muchos seguidores comentaron sobre el outfit.

Cristián vistió saco y pantalón a juego azul marino, camisa en tenue lila y una corbata color magenta. Pero las miradas terminaron apuntando a sus pies.

"¡Calcetines rojos! ¡Jajaja!", escribió una internauta, quien recibió una respuesta del famoso actor. "Algo de estilo. Y no eran rojos. Eran rosados con dibujos del color de la corbata", aclaró.

Instagram @iamdelafuente

"¿En serio te fijaste en eso, cueeck?", escribió alguien más, pero la usuaria se defendió: "Sí me fijé. ¿Qué tiene?". El asunto no quedó ahí, pues el galán de teleseries escribió otro mensaje al respecto.

"Un aplauso a los que fueron a la última foto y le hicieron zoom para ver el color de los calcetines (medias). ¡Se pasaron! (Que a todo esto, combinan con la corbata)", expresó.

"De verdad que la gente no tiene nada que hacer"; "Pero Cris, no es crítica. Tus calcetines son hermosos"; "Lo que podemos rescatar es que tienen buena vista", dijeron con humor otros seguidores. "Para que veas que algunos solo ven eso", completó el artista.

Instagram @iamdelafuente

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