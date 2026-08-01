"Han sido días muy lindos": Christell Rodríguez comparte detalles de su nueva vida como mamá

01 ag. 2026 - 11:00 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Christell Rodríguez emocionó a sus seguidores al contar cómo han sido sus primeros días tras el nacimiento de su primer hijo, fruto de su relación con Roberto Parra.

En los registros compartidos, la cantante se mostró contenta por esta nueva etapa que atraviesa de la maternidad.

"Valentino ya tiene cinco días de nacido; falta tan poquito que cumpla su semanita, no lo puedo creer. Han sido días muy lindos y muy tranquilos. Se porta un siete", fue lo primero que dijo.

Posteriormente, contó que han recibido el apoyo de sus familias, por lo que han podido descansar dentro de todos los quehaceres.

Christell y sus primeros días con Valentino

En un segundo video, la cantante chilena habló sobre su recuperación de la cesárea, asegurando que "estoy bastante bien. No sé si es porque pasé por un postoperatorio de la cirugía bariátrica, que a mí, al menos, restringió mucho más".

"Ahí entra esta parte del instinto maternal, de que al final, uno tiene que seguir haciendo cosas y hay que estar ahí para el bebé. Obviamente, me duelen un poco las pechuguitas porque se me están acostumbrando", agregó.

"Este chico está muy bueno para tomar leche, así que eso igual es muy bueno, porque al principio era medio porfiado", complementó.

Luego, Rodríguez comentó que han sido días y noches tranquilas, aunque hubo una en particular donde el pequeño Valentino se mantuvo despierto.

"Es supertranquilo, la verdad, se ha portado muy bien. Han sido días muy buenos, de mucho aprendizaje y mucha paciencia", indicó.

Mientras que en un cuarto video que subió a sus historias, dijo que, si bien su idea era tener un parto natural, no se presentaron las condiciones para llevarlo a cabo. "Llegué con dilatación, estuve en trabajo de parto bastantes horas y una de las razones por las que terminamos justamente en cesárea es justamente porque ya llevaba muchas horas en trabajo de parto", detalló.

Por último, manifestó que "solo por la experiencia del parto, tendría otro. Es brutal hacerte consciente de un proceso así. Fue algo muy loco y él fue un apoyo incondicional en todo momento; todavía estoy procesándolo".

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