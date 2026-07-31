"Lo bueno de casarte joven...": El llamativo mensaje de Fran Virgilio tras su separación con Karol Lucero

31 jul. 2026 - 21:00 hrs.

A casi un año de su separación con Karol Lucero, Fran Virgilio compartió en su cuenta de Instagram una sincera reflexión.

Recordemos que la pareja contrajo matrimonio en el 2024; sin embargo, en agosto del año pasado se hizo pública la infidelidad de la exfigura televisiva con la Dj Isi Glock.

Karol confirmó la infidelidad y a fines del 2025 comenzó con los trámites de divorcio.

Instagram

Fran Virgilio comparte potente publicación con alusión a Karol Lucero

En su perfil de Instagram, Fran subió un carrusel de fotografías, la mayoría de su viaje a Buenos Aires. No fue precisamente aquello lo que llamó la atención, sino las frases que utilizó en algunas de ellas.

"Lo bueno de casarte joven es que también te divorcias joven y todavía alcanzas segunda temporada", escribió sobre una fotografía.

Mientras que en otra complementó su mensaje: "y aunque yo acabe rota, el amor es pa locos, me dijo otro sabio".

Por si fuera poco, en la descripción Fran quiso dar contexto: "la frase de la segunda foto. Nada más que agregar".

Como era de esperarse, la publicación causó revuelo y en cosa de minutos recibió múltiples mensajes de su comunidad, quienes le enviaron cariño y alabaron su fortaleza.

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